Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 26 marzo 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 20 a sabato 26 marzo 2022

Selina e Cornelius tornano dal loro viaggio insieme in Inghilterra, dove hanno finalmente rivelato ai loro figli che Cornelius è vivo. Christoph li osserva geloso, ma – nonostante i suoi timori – i due non si sono affatto riavvicinati.

Rosalie inizia a venire attaccata da innumerevoli utenti del web e la sua reputazione come politica ne risulta terribilmente danneggiata. La donna è consapevole del fatto che c’è dietro Christoph, ma non può provarlo. A quel punto Ariane le fa una proposta allettante: allearsi contro Saalfeld!

Cornelius capisce che Selina ama ancora Christoph, rimanendoci malissimo. E così, quando poco dopo von Thalheim intima al rivale di stare lontano dalla donna, tra i due scoppia la rissa!

Florian riceve da Max un biglietto per il ballo in costume, ma – quando vede Maja e Hannes insieme – finisce per isolarsi. Una bella donna in maschera, però, lo avvicina e tra i due scatta un bacio appassionato…

Selina riesce a dividere Cornelius e Christoph e prega poi quest’ultimo di non denunciare il marito alla polizia. Poco dopo, la donna decide di provare a se stessa di aver dimenticato Saalfeld… gettandosi tra le braccia di Cornelius!

Cornelia finisce nei guai e a sorpresa è proprio Benni ad accorrere in suo soccorso!

Rosalie respinge con decisione l’offerta di Ariane, ma non riesce più a dormire a causa dello stress per la campagna diffamatoria nei suoi confronti e si butta nel lavoro. Michael è sempre più preoccupato…

Il giorno dopo il ballo in maschera Maja chiede a Shirin come sia andata la sua serata, ma l’amica si mostra sfuggente, sostenendo di essersi annoiata. Poco dopo, però, la von Thalheim scopre che la Ceylan è stata vista baciare uno sconosciuto…

Una campagna diffamatoria viene lanciata contro Christoph e non sembra esserci modo di fermarla. L’albergatore è convinto che dietro a tutto ci sia Rosalie, ma lei nega con fermezza.

Dopo la sua notte di passione con Cornelius, Selina chiede a quest’ultimo di procedere con calma. Poco dopo, però, si lascia andare ad un bacio appassionato con il marito, non accorgendosi che Christoph li sta osservando…

Rosalie è sempre più stressata per il suo lavoro in politica e – dopo una notte insonne – finisce per addormentarsi prima di un’importante riunione…

Maja non riesce a credere che Shirin e Florian si siano baciati! Nonostante i tentativi del giovane Vogt di spiegarle che nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, la von Thalheim chiude l’amicizia con la Ceylan. Una reazione che per Florian ha una sola spiegazione…

Christoph rimane sconvolto nel vedere Selina tra le braccia di Cornelius, ma è comunque certo che la donna lo ami ancora. Ed effettivamente poco dopo la von Thalheim confessa ad Alfons di non riuscire a dimenticare Saalfeld…

La cattiva reputazione di Rosalie finisce per danneggiare anche gli affari nel caffè Liebling. Ciononostante, la donna continua a rifiutare di scusarsi con Christoph e così André la mette di fronte ad un ultimatum…

Benni scopre che Sarah – una ragazza di cui è innamorato – lavora in un albergo in Nuova Zelanda dove si è appena liberato un posto in cucina. Determinato a raggiungere la sua amata, il giovane Holle chiede a Robert di preparargli delle referenze, ma Saalfeld rifiuta!

Mentre Selina spera di poter tornare a provare i vecchi sentimenti che la legavano a Cornelius, quest’ultimo viene minacciato da Christoph…