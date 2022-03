TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile 2022

Maja non riesce a credere che Shirin e Florian si siano baciati! Nonostante i tentativi del giovane Vogt di spiegarle che nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, la von Thalheim chiude l’amicizia con la Ceylan. Una reazione che per Florian ha una sola spiegazione…

Christoph rimane sconvolto nel vedere Selina tra le braccia di Cornelius, ma è comunque certo che la donna lo ami ancora. Ed effettivamente poco dopo la von Thalheim confessa ad Alfons di non riuscire a dimenticare Saalfeld…

La cattiva reputazione di Rosalie finisce per danneggiare anche gli affari nel caffè Liebling. Ciononostante, la donna continua a rifiutare di scusarsi con Christoph e così André la mette di fronte ad un ultimatum…

Benni scopre che Sarah – una ragazza di cui è innamorato – lavora in un albergo in Nuova Zelanda dove si è appena liberato un posto in cucina. Determinato a raggiungere la sua amata, il giovane Holle chiede a Robert di preparargli delle referenze, ma Saalfeld rifiuta!

Mentre Selina spera di poter tornare a provare i vecchi sentimenti che la legavano a Cornelius, quest’ultimo viene minacciato da Christoph…

Shirin è convinta che la sua amicizia con Maja sia finita per sempre e decide dunque di lasciare l’appartamento condiviso con la von Thalheim. Quando quest’ultima lo scopre, però, capisce di aver esagerato e si riconcilia con l’amica.

Christoph è determinato a riconquistare Selina e promette dunque a quest’ultima di vendere le proprie azioni del Fürstenhof per poter iniziare una nuova vita insieme. Proprio quando la donna sta iniziando a credere che l’albergatore sia cambiato, però, assiste ad una scena sconvolgente…

Rosalie decide di acquistare la parte del Cafè Liebling che appartiene ad André. In questo modo, però, la donna si ritrova un doppio lavoro: quello in politica e quello dietro al bancone! Michael è sempre più preoccupato per la fidanzata…

Cornelia è delusa nello scoprire che Benni non le ha detto nulla riguardo al suo amore per Sarah e ritiene azzardato il suo piano di trasferirsi in Nuova Zelanda. Alla fine, però, la Holle capisce di avere solo paura di separarsi dal figlio…

Maja decide di continuare a mantenere le distanze da Florian e concentrarsi sulla sua relazione con Hannes.

Mentre Michael teme che Rosalie possa sviluppare una dipendenza da medicinali, la donna cerca di riconciliarsi con Christoph. Quest’ultimo, però, ha ben altri problemi…

Cornelia scopre che Benni sta facendo un allenamento in mountain bike molto rischioso. Preoccupata, la donna si precipita a fermare il figlio, ma è troppo tardi…

Selina è sconvolta dal tentativo di ricatto di Christoph ai danni di Cornelius. A quel punto la donna chiude definitivamente i rapporti con Saalfeld e annuncia al marito di voler tornare insieme a lui. Mentre i due coniugi si baciano, però, a loro insaputa qualcuno li osserva…

Michael non solo decide di aiutare Rosalie al Café Liebling, ma riesce anche a far riconciliare la fidanzata con André!

Maja è al settimo cielo: il designer Marvin von Storchheimer è rimasto positivamente impressionato dai suoi cappelli. C’è però un problema: Marvin vuole vendere le sue creazioni a nome proprio! Mentre Hannes le consiglia di accettare l’accordo, Shirin è invece assolutamente contraria…

Dal momento che il dottor Kamml è scomparso nel nulla, il posto di primario è di nuovo vacante e Michael è ovviamente il candidato numero uno. Un’iniziativa politica di Rosalie, però, rischia di rovinare i piani del medico…