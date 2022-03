Tempesta d’amore, anticipazioni puntata del 13 e 14 marzo 2022

Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 13 e lunedì 14 marzo 2022

Maja fa l’amore con Hannes.

Andrè scrive online dei commenti in favore di Rosalie, ma la cosa non le è d’aiuto, lei allora gli chiede di parlare di persona al consiglio comunale. Florian va a ritirare il suo cappello da Maja e, una volta a casa, non fa che pensare ai bei momenti trascorsi con lei.

Tornati da Londra, Cornelius invita Selina a fare colazione insieme, la donna però arriva in ritardo perché viene trattenuta prima da Christoph e poi da Ariane, che vorrebbero riaverla nelle loro vite. Lei dà il benservito a entrambi.

Erik propone ad Ariane di allearsi con Rosalie per far passare Christoph da vittima a carnefice; la donna lo dice a Rosalie ma quest’ultima è molto perplessa.

Christoph dice a Cornelius che non riavrà più Selina perché insieme a lui ha trovato passione, amore e sicurezza. Cornelius gli sferra un pugno e Selina lo vede.