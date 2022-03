Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la furia di CHRISTOPH

L’amore e la gelosia possono spingere a commettere errori anche un uomo accorto come Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore commetterà un passo falso che pagherà a carissimo prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph propone a Selina di partire insieme

Non c’è nulla che Christoph non farebbe per la sua Selina (Katja Rosin). Profondamente innamorato di quest’ultima, l’albergatore ha tentato in ogni modo di dimostrarle di poter essere un uomo migliore. Purtroppo, però, il suo odio per Ariane (Viola Wedekind) ha avuto la meglio, finendo per distruggere la sua relazione.

Sconvolta dalla scoperta delle responsabilità del compagno nel presunto tumore della Kalenberg, Selina ha infatti troncato di netto i suoi rapporti con Christoph, ma non per questo ha smesso di amare l’albergatore. E così, nella speranza di dimenticarlo, la von Thalheim si è gettata tra le braccia di suo marito Cornelius (Christoph Mory), che non sognava altro che poter tornare insieme a lei.

Saalfeld, però, non si arrenderà! Pronto a tutto pur di riconquistare Selina, Christoph farà a quest’ultima una proposta incredibile: vendere, lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una nuova vita insieme lontano dal Fürstenhof! La von Thalheim accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Christoph ricatta Cornelius

Inutile dire che la donna resterà sconvolta nel vedere Christoph pronto a vendere le azioni del suo amato hotel per amor suo. Benché la tentazione di una vita al fianco dell’uomo che ama sia quasi irresistibile, Selina non potrà però fare a meno di ripensare a quante volte Saalfeld ha tradito la sua fiducia.

E così, seppur con il cuore spezzato, la von Thalheim comunicherà a Christoph di aver deciso di respingere la sua proposta e tornare dalla sua famiglia. Un rifiuto che devasterà l’uomo!

Roso dalla rabbia e dalla gelosia, Christoph si sfogherà dunque con il rivale, arrivando a minacciare Cornelius di denunciarlo alla polizia se quest’ultimo non dovesse allontanarsi immediatamente da Selina. Purtroppo per Saalfeld, però, quest’ultima assisterà alla scena…