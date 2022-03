Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la decisione di Selina

Dopo mesi di tira e molla, per Selina von Thalheim (Katja Rosin) è arrivato il momento di prendere una decisione. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna dovrà infatti scegliere tra due uomini che la amano sopra ogni cosa al mondo… Sarà così che Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Christoph ricatta Cornelius

Quando Cornelius (Christoph Mory) è comparso al Fürstenhof, la vita di Selina è stata stravolta: il marito da lei tanto amato e da cui ha avuto due figli l’ha ingannata senza ritegno, arrivando addirittura a simulare la propria morte.

E così, quando l’uomo le ha fatto capire di voler tornare con lei, inizialmente la von Thalheim non ne ha voluto sapere: non solo non può perdonare il coniuge per le sue bugie, ma si è nel frattempo innamorata di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Purtroppo, però, la relazione con quest’ultimo non ha avuto vita lunga…

Dopo aver scoperto che l’albergatore ha fatto credere ad Ariane (Viola Wedekind) di avere un tumore, Selina ha infatti sciolto il fidanzamento con lui, finendo per riavvicinarsi a Cornelius. A quel punto Christoph ha tentato il tutto per tutto, promettendo alla sua amata di cambiare, tanto da offrirsi di vendere le sue quote del Fürstenhof e partire con lei. Selina accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina torna insieme a Cornelius

Benché tentata, la von Thalheim respingerà l’offerta di Saalfeld, che sfogherà la propria ira sul rivale, arrivando a minacciare di denunciarlo alla polizia se quest’ultimo non dovesse sparire dalla circolazione. Purtroppo per lui, però, proprio in quegli istanti arriverà Selina…

E così la von Thalheim – che nel frattempo aveva iniziato a riconsiderare la sua decisione riguardo ad un futuro con Saalfeld – capirà che in realtà Christoph non è mai cambiato. Contemporaneamente, però, Cornelius verrà a sapere della proposta avanzata dal rivale alla moglie…

Il risultato? Stufo di quel doloroso tira e molla, Cornelius metterà Selina di fronte ad una scelta: o lui o Christoph! Capendo di non poter più trascinare quella situazione, la von Thalheim deciderà dunque di troncare definitivamente i rapporti con Saalfeld e ricominciare il suo matrimonio con Cornelius, ripartendo da dove i due si erano interrotti. E a quel punto la rabbia di Christoph esploderà in tutta la sua forza…