Un posto al sole, anticipazioni 10 marzo: tra Renato e Niko esplode la tensione

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 10 marzo 2022

Giovedì 10 marzo 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una tensione crescente, una decisione fondamentale, una competizione “pericolosa”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il fatto che Micaela (Gina Amarante) sia a Napoli, con la sua ricaduta sul piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), inizia a creare problemi nel clan Poggi, con tensioni crescenti tra Niko (Luca Turco) e Renato (Marzio Honorato).

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta per prendere un’importante decisione che cambierà la sua vita.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) avrà a che fare con un’abilità alquanto insolita di Virginia : quella per il biliardo. La giovane Graziani vorrà entrare in competizione, ma ha i numeri per farlo?