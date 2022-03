Un posto al sole, anticipazioni 3 marzo: il segreto di Jimmy mette Bianca in difficoltà

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 3 marzo 2022

Giovedì 3 marzo 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un imbarazzante dono, un non facile faccia a faccia e una complicità apparentemente in crescita.

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Dopo aver appreso che Micaela (Gina Amarante) intende portarsi via Jimmy (Gennaro De Simone), Bianca (Sofia Piccirillo) è in ansia e fa fatica a non divulgare la notizia.

Una volta che sono faccia a faccia, tra Susanna (Agnese Lorenzini) e Manuela non sembra scattare una grande simpatia…

Tra Chiara (Alessandra Masi) e Lara (Chiara Conti) cresce la complicità professionale.

Nunzio (Vladimir Randazzo) intende affrontare Ludovico.

Renato (Marzio Honorato) è in procinto di ricevere un dono destinato a metterlo in difficoltà…