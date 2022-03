Anticipazioni Un posto al sole: le strane azioni di Bianca Boschi

I ritorni di Marina (Nina Soldano), Fabrizio (Giorgio Borghetti), Angela (Claudia Ruffo) ed Eugenio (Paolo Romano) saranno al centro della scena nelle prossime puntate di Un posto al sole, nelle quali però ci sarà spazio anche per qualcosa di completamente nuovo: una vicenda che parte in circostanze strane e sulla quale ci sono ancora poche informazioni. Sarà qualcosa di inquietante?

Occhi puntati, dunque, sul personaggio di Bianca Boschi (Sofia Piccirillo). La giovanissima figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) sta passando ultimamente un periodo non certo felice, avendo risentito parecchio dell’assenza di sua madre; inoltre la bambina si è ritrovata la presenza in casa di Katia Cammarota (Stefania De Francesco), cosa che non le ha fatto certo piacere.

Un posto al sole spoiler: qualcuno o qualcosa condiziona Bianca?

Tutte queste pressioni si sono trasformate in uno scarso rendimento scolastico, che ha preoccupato non poco papà Franco, ma ora la vicenda prenderà una piega decisamente più forte e inattesa…

Molto presto, infatti, qualcosa (o qualcuno) inizierà ad avere un’influenza nefasta sulla nostra Bianca, che comincerà a fare “cose strane”, diciamo così. Pare che la prima azione inspiegabile avverrà contro Silvia (Luisa Amatucci) e non è detto che sia l’ultima. La bimba agirà sull’onda di un condizionamento… o cosa? Presto capiremo i dettagli della faccenda…