Anticipazioni Un posto al sole: Bianca pericolosamente coinvolta in una web challenge!

Cosa sta succedendo a Bianca (Sofia Piccirillo), la vivace figlia di Franco (Peppe Zarbo)? È un quesito che a breve sorgerà spontaneo all’affezionato pubblico di Un posto al sole, che comincerà a notare un repentino cambiamento nella piccola Boschi. Eh sì, la ragazzina sta per ritrovarsi invischiata in una pericolosa challenge online a cui ha preso parte!

Complici le sempre più insormontabili incomprensioni tra Angela (Claudia Ruffo), ancora fuori città per lavoro, e Franco, la nostra Bianca rischierà di finire nei pasticci quando le verrà impartito un nuovo ordine dalla “challenge”. La Boschi junior infatti, sempre più coinvolta dalla sfida accettata sul web, arriverà a rubare dalla guardiola di zio Raffaele (Patrizio Rispo) una bomboletta di vernice per impiastricciare il muro della scuola. Si tratta di un atto vandalico che rischierà di mettere in seri guai la bimba, visto che – sorpresa in flagrante dalla professoressa – ometterà di soccorrere quest’ultima (nel frattempo caduta per le scale nel tentativo di fermarla).

Un posto al sole spoiler: torna Angela e subito litiga con Franco

Spaventata e angosciata all’idea di poter essere stata identificata mentre imbrattava le pareti della scuola, Bianca, ormai sempre più cupa e dall’atteggiamento aspro, finirà per insospettire il padre che, ovviamente, cercherà di vederci chiaro in questa misteriosa situazione.

Non ci metterà tanto tempo il perspicace Franco a collegare il malessere della figlia al brutto gesto consumatosi a scuola, ma, proprio nel momento in cui il Boschi chiederà conto alla bambina delle sue azioni, l’inaspettato ritorno a Napoli di Angela romperà l’attimo di suspence. Per la Poggi si tratterà in ogni caso di un rientro amaro in città, visto che si troverà ad avere un nuovo e brusco litigio con il consorte…