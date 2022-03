Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 aprile 2022

La scoperta che Chiara ha ripreso a drogarsi conduce Nunzio a reagire con grande rabbia contro chi crede sia responsabile del comportamento autodistruttivo della ragazza. Sempre più in un clima di tensione, Franco e Angela affrontano le difficoltà di Bianca a scuola. Giancarlo non riesce a nascondere la sua gelosia per il ritorno di Michele a Napoli.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 29 marzo: Franco e Angela, i problemi aumentano. E Bianca…

Ansioso di rasserenare Chiara dal tormento e dai problemi che la angosciano, Nunzio andrà pericolosamente in rotta di collisione sia con Ferri che con Franco. Intanto Lara e Ferri continuano a tramare nell’ombra. Il ritorno di Michele a Napoli creerà dei contraccolpi emotivi in famiglia e fra gli amici più cari.

Un posto al sole spoiler: Bianca riceve una cocente delusione

Dopo mesi di lontananza da Silvia, Michele prende una sofferta decisione sul destino del loro matrimonio. Reduce dalle tensioni con Ferri e Franco, Nunzio accetta finalmente la proposta che Chiara gli aveva fatto tempo fa. Presi dalle loro tensioni coniugali, Franco ed Angela continuano a non rendersi conto della spirale in cui è caduta Bianca.

Primo giorno di supplenza di Viola nella classe di Bianca che, complice la presenza della madre a Napoli, sembra finalmente stare meglio. La serenità però è destinata a durare poco perché la ragazzina sta per ricevere una cocente delusione. Nunzio si prepara a lasciare la Terrazza e Giulia, dispiaciuta per le tensioni con Franco, cercherà di farlo ragionare. Dopo aver preso coscienza che il suo matrimonio è davvero finito, Silvia troverà il sostegno di Giancarlo, mentre Michele si chiede cosa fare della propria vita. Clara sembra nascondere qualcosa, mentre Alberto si troverà faccia a faccia con la travolgente Marika.

Mentre Angela riparte contro il parere di Franco, Bianca potrebbe cadere di nuovo nel vortice della web challenge. Tornato da Milano, Fabrizio mette al corrente Marina di una notizia inaspettata, che pone la donna di fronte a una difficile decisione. Dopo aver passato la giornata con Federico, Alberto lo riporta da Clara e scopre qualcosa che lo fa arrabbiare molto.