Trame Un posto al sole: anticipazioni su Guido e Mariella

Le recenti trame di Un posto al sole stanno regalando ai telespettatori dinamiche sempre più avvincenti e drammatiche, che nelle prossime puntate saranno però affiancate da una storyline ben più leggera e divertente con gli amatissimi Guido Del Bue (Germano Bellavia) e Mariella Altieri (Antonella Prisco) al centro della scena.

Tutto comincerà a quando Guido, messo in allerta da Silvia (Luisa Amatucci), inizierà a ritenere che un suo fidato collega sia invischiato in una torbida storia di furti al Caffè Vulcano. Nell’occhio del ciclone finirà in particolare il povero Luigi Cotugno (Walter Melchionda), il quale, suo malgrado, verrà inserito in cima alla lista dei sospettati dal solerte comandante dei vigili urbani.

Un posto al sole spoiler: Mariella invita a cena Silvia e Giancarlo, ma Guido come reagirà?

Determinato a scoprire se davvero Cotugno sia il responsabile del taccheggio al Vulcano, Guido – che potrà avvalersi dell’ausilio di Mariella – deciderà di passare all’azione tendendo una trappola all’ignaro Luigi. Ma ci sarà davvero l’ingenuo tutore dell’ordine dietro al furto consumatosi nello storico locale partenopeo?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che la prossima settimana Mariella e Guido saranno sotto i riflettori anche per un altro motivo: la Altieri deciderà di invitare Silvia e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) a cena per trascorrere una serata insieme. L’invito avverrà contro il parere di Guido, che evidentemente è ancora irritato dalla presenza “ingombrante” del Todisco nella vita di Silvia. Riuscirà il Del Bue a mettere da parte le riserve per il bancario? Comunque vada, chissà che la cena non si riveli “sorprendente”…