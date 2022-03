Anticipazioni Upas: la brutta scoperta di Nunzio Cammarota

La vicenda della tossicodipendenza di Chiara Petrone (Alessandra Masi) è al momento una delle trame portanti di Un posto al sole, tanto da suscitare molto clamore sui social nel momento in cui Lara Martinelli (Chiara Conti) ha attuato il suo sconvolgente piano per far cadere sempre di più la ragazza nel vortice della cocaina.

Dalla sua, Chiara ha comunque l’amore incondizionato di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), un vero e proprio “angelo custode” che da settimane cerca di capire il perché degli atteggiamenti nervosi e sopra le righe della sua amata. E presto il giovane avrà le conferme che cerca…

Un posto al sole spoiler: Nunzio vuole lasciare la Terrazza

Eh sì: nelle prossime puntate di Upas, il nostro Nunzio capirà che, nonostante le rassicurazioni fornitegli anche di recente da Chiara, quest’ultima ha ripreso ad avere a che fare con la droga. Tale scoperta avrà un effetto esplosivo nel ragazzo, che a quel punto comincerà a prendersela con chiunque ritenga coinvolto in quello che sta accadendo alla Petrone. E a quel punto, non mancherà un duro scontro tra lo stesso Nunzio e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)!

Non finisce qui però. Il Cammarota comincerà ad avere forti tensioni anche con Franco Boschi (Peppe Zarbo) e – visto anche il clima pessimo con il padre adottivo – deciderà di lasciare la Terrazza. A quel punto dovrà essere Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) a fare da mediatrice e cercare di indurre Nunzio a più miti consigli… ma ci riuscirà?