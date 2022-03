Anticipazioni Un posto al sole: Silvia preferisce Nunzio a Samuel

L’inaspettata volontà di addio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), deciso a staccare la spina dalla quotidianità e da Napoli per riflettere sul proprio futuro, aprirà interessanti e imprevedibili scenari nelle dinamiche di Un posto al sole. Come già vi abbiamo anticipato, Raffaele (Patrizio Rispo) non prenderà affatto bene la decisione del figlio, arrivando a scontrarsi duramente con Ornella (Marina Giulia Cavalli) con la quale le incomprensioni non faranno che aumentare col passare del tempo.

Ma anche in campo lavorativo, l’intenzione di partire del giovane Giordano turberà non poco gli equilibri creatisi al Caffè Vulcano, locale fondamentale per le trame della soap opera e che ora si ritroverà tutt’un tratto orfano del suo capo cuoco. Una posizione, quella lasciata libera dall’ambizioso chef, che evidentemente farà gola a Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo), storico collaboratore nonché amico di Patrizio. Ma le cose non andranno affatto come l'”aiutante” sperava…

Un posto al sole spoiler: Samuel sul piede di guerra con Nunzio

Samuel infatti, probabilmente convinto di essere il prescelto per la sostituzione di Patrizio alla guida della cucina del Vulcano, non prenderà affatto bene la decisione di Silvia (Luisa Amatucci), la quale, contro ogni pronostico, darà una chance a Nunzio (Vladimir Randazzo) affidandogli i fornelli del suo ristorante.

Sarà uno smacco difficile da digerire per Samuel, deluso e arrabbiato in particolare verso il Cammarota, tanto che con quest’ultimo ci sarà un duro e concitato faccia a faccia.

Nel frattempo proprio Nunzio, entusiasta per il nuovo impiego che gli garantirà finalmente una stabilità economica, dovrà però fare i conti con la freddezza nei suoi confronti da parte di Chiara (Alessandra Masi), che alla notizia della sua assunzione non reagirà come il ragazzo si sarebbe aspettato. Quale sarà il motivo di questa indifferenza?