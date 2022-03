Anticipazioni Un posto al sole: Raffaele e Ornella, grossi contrasti in arrivo

Parte una nuova settimana con Un posto al sole e uno dei personaggi principali della soap manifesterà una volta per tutte l’intenzione di lasciare Napoli. Ciò darà l’avvio a una strana “deviazione dal percorso principale” – definiamola così – che non mancherà di meravigliare i fan del programma.

Tutto comincerà quando Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), resosi conto che il Caffè Vulcano non fa più per lui, dirà chiaramente di volersene andare dalla città (e stavolta non temporaneamente, da quel che si è capito). Questo però porterà a un grosso contrasto tra il Giordano senior e sua moglie: le anticipazioni indicano infatti che “Raffaele, contrario a quella scelta, vivrà un momento di forte tensione con Ornella“.

Un posto al sole spoiler: Raffaele si confida con Elvira

Tra la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli) e il marito, insomma, in breve tempo si creerà un insolito clima battagliero, che avrà uno sbocco narrativo piuttosto inaspettato. Raffaele, infatti, si confiderà con Elvira (Giusi Cataldo), la madre di Samuel (Samuele Cavallo): i due si limiteranno a questo o… succederà dell’altro? Quel che è certo è che ci saranno dei sensi di colpa…

L’attore Patrizio Rispo, proprio in un’intervista concessa al nostro sito lo scorso dicembre, aveva fatto chiaramente capire che per il suo personaggio sarebbe arrivata in futuro una storyline importante. Probabilmente il momento è ora arrivato e quindi resta da capire se davvero ci saranno problemi grossi tra Raffaele e Ornella. Continuate a seguirci e, ovviamente, non perdete i prossimi episodi di Upas.