Anticipazioni Un posto al sole: novità nel cast?

Come più volte vi abbiamo fatto notare, le attuali puntate di Un posto al sole stanno vedendo il ritorno di diversi personaggi che erano temporaneamente usciti di scena qualche tempo fa (dopo Viola, Marina e Fabrizio, nella settimana in partenza rivedremo Angela e Michele, poi la successiva sarà la volta di Clara). Ma al di là dei ritorni, potrebbero esserci anche delle assolute novità. Vediamo perché…

Cominciamo col dire che – come vi sarete ampiamente accorti – negli ultimi tempi si è parlato di nuovo di un ipotetico cambio di orario (o addirittura di rete) di Upas in autunno. In realtà non c’è niente di sicuro e, anzi, questa voce almeno per ora si è alquanto ridimensionata: è vero che nei progetti di Rai 3 c’è una striscia informativa nell’access prime time, ma sembra che alla fine dovrebbe durare pochi minuti e che verrà inserita tra il programma precedente a Un posto al sole e la stessa soap. Se così sarà, le vicende di Palazzo Palladini partiranno solo con un leggerissimo ritardo rispetto a quanto avviene oggi.

Un posto al sole spoiler: sì, un nuovo personaggio è all’orizzonte!

Su questo argomento, un lettore di Tv Sorrisi e canzoni ha recentemente “interrogato” il direttore della testata Aldo Vitali, il quale nella rubrica della posta dei lettori ha confermato che al momento non gli risultano spostamenti. Vitali, però, ha anche aggiunto un elemento nuovo, segnalando che piuttosto gli risultano… nuovi personaggi in arrivo!

Di chi potrebbe trattarsi? Nell’istante in cui scriviamo possiamo anticiparvi solo che, in effetti, un personaggio totalmente inedito ci sarà per davvero e non ci dovrebbe volere neanche molto affinché appaia sui nostri teleschermi. Presto si sapranno più dettagli in proposito, dunque tornate a trovarci…