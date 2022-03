Spoiler Un posto al sole: il sensuale ballo di Roberto Ferri e Lara Martinelli

In questi giorni a Un posto al sole siamo tornati a vedere il lato più perfido di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), impegnato come non mai a cercare di ingannare la povera Chiara Petrone (Alessandra Masi) con l’ausilio di Lara Martinelli (Chiara Conti). Qualcosa di diverso sarà però al centro della scena nelle prossime puntate di Upas…

Le due foto che vedete qui di seguito (credits: RAI) testimoniano che ci sarà spazio anche per un sensuale momento di danza, che vedrà protagonisti proprio Roberto e Lara. Nelle anticipazioni si parla di un evento mondano che si svolgerà negli episodi della prossima settimana: sarà quella la location in cui vedremo ballare i due complici in affari?

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che da lunedì 14 marzo torna in scena Marina (Nina Soldano) e che ciò scatenerà nuovamente la gelosia della Martinelli. Il sodalizio (professionale e non) di quest’ultima con Roberto sarà messo in crisi dal rientro della Giordano a Napoli? Per scoprirlo, non perdete i prossimi appuntamenti con Un posto al sole…