Anticipazioni Un posto al sole: Rossella dà conforto e leggerezza a Nunzio

Tempi duri per la povera Chiara (Alessandra Masi), da qualche tempo sempre più al centro delle dinamiche di Un posto al sole. La giovane donna è infatti diventata suo malgrado il bersaglio delle mire di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), deciso ad appropriarsi a ogni costo dell’ingente patrimonio che la Petrone ha ereditato dal defunto padre.

Ad avvantaggiare il tycoon saranno ancora una volta le debolezze caratteriali di Chiara, la quale, resa vulnerabile dalle numerose problematiche che la affliggono e dai frequenti contrasti con il fidanzato Nunzio (Vladimir Randazzo), rischierà di cadere fatalmente nella tela intrecciata da Ferri e da Lara (Chiara Conti).

Un posto al sole spoiler: Nunzio più sereno (a parte Samuel)?

Intanto, mentre si consoliderà la diabolica alleanza siglata da Roberto e dalla Martinelli ai danni di Chiara, Nunzio come già sappiamo sta per essere ingaggiato al Caffè Vulcano, cosa che probabilmente lo aiuterà ad allontanare almeno per il momento le difficoltà e le preoccupazioni che lo tormentavano da ormai qualche settimana (a parte qualche malumore tra lui e Samuel).

E chissà che a rilanciare il morale del figlio di Katia (Stefania De Francesco) non sia anche la presenza di Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale si avvicinerà a lui per confortarlo ed aiutarlo a superare gli attuali ostacoli. Con la Graziani, Nunzio riallaccerà immediatamente un rapporto di amicizia schietto e sincero: si rivelerà importante? Staremo a vedere…