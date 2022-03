Anticipazioni Un posto al sole: i dubbi di Susanna su Manuela Cirillo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, per il povero Niko (Luca Turco) arriverà il momento della riflessione dopo l’arrivo a Napoli del “ciclone Micaela e Manuela” (Gina Amarante). Le gemelle Cirillo, che in poco tempo hanno scombussolato la tranquilla vita familiare del giovane Poggi, sono infatti tornate in città con il chiaro scopo di convincere Jimmy (Gennaro De Simone) a stabilirsi in Germania assieme alla madre.

Si tratta di una proposta che ovviamente ha colto di sorpresa Niko, fortemente contrario all’idea di doversi allontanare in maniera così drastica dal figlio. Ma, al di là della “questione Jimmy”, prossimamente l’avvocato apparirà scosso dal comportamento anomalo di Manuela e comincerà a ponderare riguardo a ciò che davvero vuole dalla vita, arrivando a prendere un’inaspettata quanto clamorosa decisione. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole spoiler: Niko a Manuela, “smettila di provocarmi”

Comunque sia, Micaela apparirà ogni giorno sempre più determinata a portare Jimmy in Germania, benché Niko tenterà con tutte le proprie forze di mantenere l’equilibrio della sua famiglia cercando al contempo di garantirle un futuro solido e duraturo.

Attenzione però al già citato atteggiamento insolito di Manuela, la quale finirà per insospettire una dubbiosa Susanna (Agnese Lorenzini), desiderosa di scoprire più riguardo alla vicenda. La ragazza infatti nutrirà più di un dubbio riguardo all’ex fidanzata del Poggi junior, verso la quale fin dall’inizio ha dimostrato di non provare alcun tipo di simpatia e che ben presto si ritroverà al centro delle insinuazioni del futuro magistrato.

I timori della Picardi costringeranno Niko a dover intervenire e porteranno il legale a intimare a Manuela di smettere di provocarlo, onde evitare di suscitare sospetto in Susanna. Ci riuscirà?