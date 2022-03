Una vita, anticipazioni 14 e 15 marzo: Anabel viene portata in un luogo isolato…

Anticipazioni puntata 1346 di Una vita di lunedì 14 e martedì 15 marzo 2022

Aurelio spiega a Genoveva che in passato Marcos Bacigalupe era un mercenario di Don Salustiano e che sicuramente non vorrà che ciò si sappia.

Si viene a sapere che la Spagna sarà neutrale nel corso della guerra. Marcos e Aurelio ne sono felici, perché in questo modo si potranno fare parecchi affari.

Alodia e Casilda si accorgono con parecchia sorpresa che Soledad ha acquistato per sè degli abiti nuovi, che sembrano anche costosi. La donna racconta però alle colleghe di aver vinto alla lotteria.

Antonito parte in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco.

Fabiana nota con preoccupazione la complicità fra Jacinto e Indalecia.

Aurelio intende proseguire la sua strategia per sedurre Anabel con l’aiuto di Natalia. Con una scusa, i Quesada attirano la giovane Bacigalupe in un luogo isolato.