Una vita, anticipazioni 16 e 17 marzo: Anabel torna a casa prima del previsto e…

Anticipazioni puntata 1346 di Una vita di mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2022

Anabel appare stizzita per l’imboscata subìta da Aurelio e Natalia, ma alla fine non se ne va. E Aurelio, che sa bene quali sono i punti deboli della ragazza, le offre in regalo una cavalla.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni dal 20 al 26 marzo 2022

Josè Miguel spiega a Bellita che non si fida di Ignacio, ma – dopo che lei gli fa capire il motivo per il quale intende aiutarlo, cede e lo accetta a casa sua.

Indalecia invita Jacinto a pranzo e cerca di far leva sul suo appetito, ma, proprio quando sembra che lui sia in procinto di cedere, li sorprende la zia Benigna, rientrata di sorpresa ad Acacias.

Lolita è più tranquilla dopo aver ricevuto un telegramma da Antonito, ma poi scopre tramite Ramon che la missione per cui suo marito è partito è ben più pericolosa di quanto lei immaginasse.

Sabina riceve un telegramma dalla Svizzera e, dopo averlo letto di soppiatto, Daniela, fa una strana e misteriosa chiamata.

Anabel torna a casa prima del previsto, scoprendo così Soledad tra le braccia di Marcos.