Una vita, anticipazioni 20 e 21 marzo: Natalia svela ad Anabel una terribile verità!

Anticipazioni puntata 1349 di Una vita di domenica 20 e lunedì 21 marzo 2022

Anabel non ama più Miguel e non accetta la proposta del ragazzo di tornare insieme.

A Susana giunge un cappellino mandatole da Armando e accompagnato da una lettera d’amore.

Lolita, per salvaguardare Antonito nel suo viaggio in Marocco, dona chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere.

Josè Miguel accompagna Ignacio a conoscere Acacias e i suoi residenti: subito il giovane si fa benvolere da tutti gli abitanti.

Per scegliere i brani della raccolta di suoi successi, Bellita chiede aiuto alle signore del quartiere. Intanto, spinta da Benigna, Indalecia abbandona la portineria, ma rimane ad Acacias.

Genoveva decide di comprare azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio, ma preferisce che la notizia non venga diffusa.

Quando Anabel dice di non poter amare Aurelio in quanto lo ritiene complice dell’assassinio di Carlos Armijo, Natalia le svela che anche Marcos è coinvolto nel delitto.