Una vita, anticipazioni 5 e 7 marzo: Anabel sorprende insieme Marcos e Soledad

Anticipazioni puntata 1341 di Una vita di sabato 5 e lunedì 7 marzo 2022

Aurelio tenta di convincere Genoveva a fare affari sfruttando il “momento buono” rappresentato dalla guerra, ma la Salmeron cerca di prendere tempo.

Antonito rende perplessi gli abitanti del quartiere visto che, come da contratto con Lolita, non può neanche guardare le altre donne.

Indalecia suscita forte tentazione in Jacinto, tanto che Servante inizia a sospettare qualcosa.

Padre Hilario, appreso della possibile bigamia di Armando, esercita pressione su Susana.

Jaime e Josè Miguel tentano di convincere Bellita ad accettare la pubblicazione del libro. A quel punto, la Del Campo dice che a firmare il volume sarà lo stesso Jaime.

Marcos manda via Anabel con una scusa per rimanere solo con Soledad. Ma la ragazza, dopo una scenata con Sabina, torna a casa in anticipo e li sorprende in atteggiamenti equivoci.