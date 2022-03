Anticipazioni Una vita: la proposta nuziale di Aurelio Quesada

Aria di nozze nelle prossime puntate italiane di Una Vita, anche se i presupposti saranno tutt’altro che romantici. Tra non troppo tempo, l’astuto Aurelio Quesada (Carlos de Austria) chiederà infatti ad Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) di diventare sua moglie, ma ovviamente avrà ben altro in mente. Scopriamo quindi insieme come si evolverà questa storyline…

Una Vita, news: Aurelio seduce Anabel

Già sapete che Anabel si avvicinerà gradualmente ad Aurelio quando quest’ultimo riuscirà a convincerla del fatto che sono stati il padre Marcos (Marcial Alvarez) e Salustiano Quesada a far uccidere il povero Carlos Armijo (ossia il suo promesso sposo messicano) per motivi legati agli affari,

Presa dallo shock più totale, la Bacigalupe tenterà più volte di affrontare la questione, ma Marcos mostrerà per tutta risposta la sua autorità e, avvalendosi dell’aiuto della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty), le impedirà di uscire di casa, minacciando di rinchiuderla in un convento qualora non dovesse rispettare il suo ordine.

Tuttavia, Soledad si lascerà convincere da Aurelio ad essere la sua spia e favorirà i suoi incontri con Anabel. Così, in una di queste occasioni, la ragazza cadrà tra le braccia del Quesada e farà l’amore con lui…

Una Vita, spoiler: Aurelio chiede ad Anabel di sposarlo!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Ovviamente, Anabel continuerà a vedere di nascosto Aurelio e farà di tutto pur di non accentuare i sospetti di Marcos, che in realtà avrà ben capito che la figlia ha cominciato a frequentare nuovamente il suo ex fidanzato. Per imporre la sua contrarietà, visto che il “nemico” lo avrà estromesso dalla sua società con la complicità di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), il Bacigalupe avrà delle reazioni sempre più violente nei confronti della figlia, che cercherà di portare dalla sua parte facendole pensare che sia stata Natalia (Astrid Janer) ad avvelenare a morte la moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto).

Quest’ultima, però, giurerà ad Anabel – come effettivamente sarà – di non avere avuto nulla a che fare con l’assassinio della “matrigna”. Ciò, irrimediabilmente, finirà per avvicinare ancora di più la ragazza ad Aurelio, il quale non perderà tempo per chiederle con successo di diventare sua moglie!

Una Vita, trame: Anabel cerca di parlare con Marcos ma…

Prima di pronunciare i voti nuziali, Anabel vorrà però fare un ulteriore tentativi di riappacificazione con Marcos. In tal senso, vi possiamo infatti anticipare che la Bacigalupe prometterà ad Aurelio di sposarlo anche senza il consenso del padre, qualora dovesse continuare a respingere i loro tentativi di stare insieme.

Ed effettivamente, Anabel persisterà nel suo pensiero quando Marcos, per l’ennesima volta, inveirà contro di lei e le farà presente che non intende accettare per nessun motivo Aurelio come genero. Non a caso, il Bacigalupe offrirà un lavoro a Miguel Olmedo (Pablo Carro) promettendogli, in cambio, di fare il possibile per farlo ritornare insieme alla figlia.

All’oscuro di tutti gli intrighi, Anabel si avvicinerà però sempre di più ad Aurelio, definendolo in un dialogo con Natalia il grande amore della sua vita. La ragazzo potrà fidarsi davvero di lui o il Quesada la starà ingannando?