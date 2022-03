Una vita, anticipazioni dal 20 al 26 marzo 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 20 a sabato 26 marzo 2022:

Anabel rifiuta la proposta di Miguel di tornare insieme, dicendogli che non lo ama più. Susana riceve un cappellino inviato da Armando insieme a una lettera d’amore. Lolita, per proteggere Antonito nel viaggio in Marocco, regala un chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere. Josè Miguel accompagna Ignacio a conoscere il quartiere e i residenti; il giovane si fa benvolere da tutti.

Per scegliere le canzoni della raccolta di suoi successi, Bellita chiede aiuto alle signore di Acacias. Genoveva acquista azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio, ma non vuole che si sappia. Incalzata da Benigna, Indalecia abbandona la portineria ma resta nel quartiere. Quando Anabel nega di poter amare Aurelio perché lo ritiene complice dell’uccisione di Carlos Armijo, Natalia le rivela che anche Marcos è implicato nel delitto.

Una vita, trame prossima settimana: Ignacio sperpera i soldi che gli ha dato la zia

Soledad sospetta che Anabel sia al corrente della sua relazione con Marcos e ne parla con lui. Bellita consulta Fabiana per avere un consiglio su quali canzoni inserire nella sua raccolta. Rosina svela a Liberto di aver mandato lei a Susana il cappello e il biglietto, fingendosi Armando. Durante una discussione, Indalecia afferma che Marcelina aveva avuto una relazione con Remigio, il sagrestano del paese. Jacinto è sconvolto.

Anabel parla con Aurelio e ha la conferma che don Salustiano e don Marcos sono i mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo. La ragazza torna a casa e chiede spiegazioni al padre. Miguel è turbato perché suo nonno non è ancora tornato dal suo viaggio, ma Sabina riesce a tranquillizzarlo. Felipe fa ritorno ad Acacias e la prima persona che incontra è proprio Genoveva.

Anabel e Marcos hanno un’accesa discussione dopo che lei lo accusa di avere ordinato l’uccisione di Carlos. La ragazza fa le valige per andarsene da casa, ma Marcos le dà uno schiaffo e come punizione le impedisce di uscire di casa. Felipe viene accolto con gioia da tutti i vicini. Ignacio dice a Bellita di avere problemi di soldi per pagare l’università e lei si offre subito di aiutarlo.

Indalecia tenta ancora di sedurre Jacinto, ma lui le fa capire che ama Marcelina e che le sarà sempre fedele. Marcos cerca di indagare con Soledad riguardo alla morte di Felicia e la domestica gli dice che nei giorni in cui lui era in Messico, la moglie riceveva spesso visite da Natalia Quesada.

Anabel disobbedisce agli ordini di Marcos ed esce di casa nonostante sia consegnata, e Soledad teme di andarci di mezzo. Più tardi Alodia fa alla domestica qualche domanda sul suo presunto pretendente e lei le racconta che si tratta di una vecchia fiamma di nome Fausto; in realtà costui esiste davvero e le ha inviato un messaggio con toni tutt’altro che affabili.

Al ristorante si presenta un nuovo cliente, un italiano, ma si tratta in realtà di un uomo con cui Daniela è in combutta per non si sa bene quale secondo fine.

Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina. Lolita fa notare a Ramon che sta trascurando Carmen e gli intima di porre rimedio alla situazione. Ignacio dice a Bellita che passerà tutta la notte a studiare con i colleghi dell’università, ma poi va in una bettola a sperperare i soldi che gli ha dato la zia.