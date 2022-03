Anticipazioni Una vita: arriva il misterioso ROGER (interpretato da Francesco Bomenuto)

Un nuovo personaggio prenderà sempre più piede nelle vicende di Acacias. Stiamo parlando del misterioso Roger, che apparirà per la prima volta nella puntata 1351 di Una Vita. Ad interpretarlo sarà l’attore italiano Francesco Bomenuto, già visto tra l’altro nella terza stagione – la prima daily – de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme in quale trama verrà coinvolto…

Una Vita, news: Daniela è un’agente di polizia?

Grazie alle anticipazioni scopriamo che Roger sarà collegato a Daniela Stabile (Carla Campra), la cameriera assunta da Sabina (Ana Goya) poco prima della riapertura del Nuovo Secolo XX. Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, la ragazza è stata fin da subito simpatica a Miguel (Pablo Carro), tant’è che la stessa Sabina ha pensato di “utilizzarla” per far sì che il nipote potesse dimenticarsi di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Tuttavia, le prime stranezze nella storyline inizieranno a verificarsi quando l’ex commissario Mendez (David Garcia Intriago), durante un pranzo organizzato con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), darà l’impressione di conoscere Daniela. Ed effettivamente uno strano chiarimento tra i due non tarderà ad arrivare: in quell’occasione, la Stabile parlerà di una missione che deve portare a compimento e lascerà intendere che l’oggetto della sua indagine possa essere proprio la famiglia Olmedo. Da qui sarà dunque facile pensare che la cameriera sia un’agente di polizia sotto copertura…

Una Vita, trame: Sabina ha dei dubbi su Daniela ma…

Tutto questo a quali scenari porterà? In primis, bisogna sottolineare che, ad un certo punto, Sabina comincerà a nutrire più di un dubbio sul conto di Daniela, ciò perché noterà che la sua dipendente si intrattiene spesso a parlare con Roberto (Miguel Larranaga) di cose che vanno anche al di là del loro lavoro (come i viaggi che hanno fatto in precedenza).

Una volta che entrerà nel vortice dei sospetti, la Olmedo arriverà addirittura a pensare che Daniela si stia avvicinando più del dovuto al marito, ma fortunatamente abbandonerà tale pensiero quando la giovane, con la complicità di Miguel, organizzerà una cena romantica per lei e il marito. Tuttavia, le prime risposte alle tante domande – almeno per i telespettatori – arriveranno proprio quando la Stabile incontrerà il “misterioso” Roger in un locale malfamato ben lontano da Acacias…

Una Vita, spoiler: Daniela aggiorna Roger sulle indagini sugli Olmedo

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in quella determinata circostanza, Daniela metterà Roger al corrente del fatto che Sabina e Roberto sono stati in diversi Stati esteri proprio nel giorno in cui, in quegli stessi luoghi, sono stati effettuati dei furti massicci nelle banche. Da queste parole sarà quindi chiaro che la Stabile ritiene gli Olmedo responsabili dei vari crimini commessi (cosa che effettivamente è), ma chiederà a Roger più tempo per portare a termine il loro piano.

Il tutto avverrà mentre Sabina continuerà a sospettare della sua dipendente, perché avrà come la sensazione che le stia nascondendo qualcosa di grosso. Tuttavia, la Stabile dovrà fare i conti anche con un altro imprevisto: il legame sempre più forte che sentirà per Miguel…