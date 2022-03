Anticipazioni Una vita: Ignacio conquista Alodia ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori avranno modo di conoscere il giovane Ignacio Quiroga Del Campo (Marco Caceres), il nipote combinaguai della cantante Bellita (Maria Gracia). Fin dalla sua prima apparizione, il ragazzo dovrà vedersela con la diffidenza dello “zio acquisito” José Miguel Dominguez (Manuel Bandera), che non vedrà di buon occhio alcune sue scorribande…

Una Vita, news: ecco il legame tra Ignacio e Bellita

Già sapete che Ignacio si presenterà all’improvviso ad Acacias e dichiarerà di essere il figlio di Candelaria, la sorella di Bellita con cui quest’ultima ha interrotto i rapporti quando l’ultimo arrivato nella telenovela era soltanto un neonato.

Da un lato Ignacio riuscirà a farsi accogliere in casa Dominguez, sottolineando di essere arrivato in città per iscriversi alla facoltà di medicina, dall’altro José Miguel chiederà in più circostanze a Bellita per quale ragione ha litigato tanti anni prima con la consanguinea, ma la Del Campo scoppierà a piangere ogni volta che si introdurrà l’argomento e per l’uomo sarà impossibile arrivare alla verità dei fatti, almeno per ora.

Una Vita, trame: Ignacio si avvicina ad Alodia

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? In tal senso, bisognerà fare attenzione alla domestica Alodia Exposito (Abril Montilla), che sarà molto attratta da Ignacio e, in diverse circostanze, finirà per accettare i suoi inviti a passeggiare, totalmente “sconvenienti” visto che il Quiroga sarà il nipote dei suoi signori.

Come se non bastasse, l’aspirante dottore non disegnerà di fare complimenti – il più delle volte stucchevoli – alle altre ragazze del quartiere, tant’è che anche Roberto Olmedo (Miguel Larranaga) gli dirà di stare al suo posto quando esagererà con Daniela Stabile (Carla Campra), la cameriera che Sabina (Ana Goya) avrà assunto al Nuovo Secolo XX.

Tutti questi comportamenti salteranno anche all’occhio di Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), che non vedrà di buon occhio il modo di fare da latin lover di Ignacio e temerà che stia prendendo in giro Alodia col solo scopo di ingraziarsela e avere un’alleata in caso di dissidi con Bellita e José Miguel…

Una Vita, spoiler: José Miguel scopre le bugie di Ignacio

A gettare benzina sul fuoco in una storyline che, seppur con dei lati comici, apparirà decisamente complicata ci penserà José Miguel quando scoprirà che, invece di andare all’università, Ignacio passa la maggior parte del tempo a bere e ad intrattenersi con “signorine di facili costumi” in una taverna.

D’accordo con Bellita, che vorrà dare un’ulteriore possibilità al parente, il Dominguez Senior si impegnerà dunque a stare accanto al Quiroga affinché assolva i suoi doveri da studente e soprattutto eviti di comportarsi da donnaiolo.

Ma tutti questi accorgimenti serviranno effettivamente a qualcosa? Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che Ignacio continuerà ad avvicinarsi ad Alodia, la quale sarà sempre più “cotta” di lui. Insomma, la situazione sarà del tutto incerta e porterà a delle ulteriori sorprese…