Anticipazioni Una vita: Marcos ha un (brutto) lato nascosto?

Le prossime settimane a Una Vita saranno abbastanza dure per Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). L’uomo dovrà infatti difendersi dall’alleanza che si verrà a creare tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e l’acerrimo nemico Aurelio Quesada (Carlos de Austria); inoltre, come se non bastasse, dovrà pure combattere con la ribellione della figlia Anabel (Olga Haenke). In tutto questo “trambusto” cominceranno però a delinearsi i presupposti per un vero e proprio segreto custodito dal borghese…

Una Vita, news: Aurelio seduce Anabel

Già sapete che Aurelio riuscirà a far passare Anabel dalla sua parte quando le confesserà che il padre Marcos, esattamente come Salustiano Quesada, è stato uno dei mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo, ossia il suo promesso sposo messicano. A quel punto, la Bacigalupe deciderà di voltare definitivamente pagina riguardo alla sua storia con Miguel Olmedo (Pablo Carro): la ragazza, contravvenendo agli ordini di Marcos (che le aveva intimato di restare chiusa in casa per non finire in convento), incontrerà Aurelio con la complicità della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) e farà l’amore con lui, iniziando di fatto una storia clandestina.

Dato che la situazione sarà sempre più complicata, visto che anche Genoveva starà indagando sul passato da “pistolero” e criminale di Marcos in Messico, l’uomo comincerà a perdere il suo aplomb e aggredirà Natalia nel vicolo di calle Acacias, portando alla luce i primi indizi di un oscuro segreto…

Una Vita, spoiler: Marcos ha violentato Natalia?

Eh sì: nel momento in cui le verrà chiesto se abbia avuto un ruolo nell’evidente riavvicinamento tra Aurelio e Anabel, Natalia inveirà contro Marcos e gli dirà di lasciarla stare: in pratica, per Natalia Marcos è l’ultima persona che può farle la morale visto che, in passato, non si è fatto alcuno scrupolo ad approfittarsi di lei e di altre “ragazzine” indifese.

Tale discorso farà arrabbiare a dismisura il Bacigalupe Senior, il quale sottolineerà a Natalia che è sempre stata una “donna di facili costumi”, disposta ad irretire gli uomini più grandi di lei soltanto per il tornaconto suo e della famiglia Quesada. Insomma, la Quesada accuserà velatamente Marcos di avere abusato di lei, ma l’uomo negherà fermamente (anche se temerà parecchio che la questione possa venire fuori).

Una Vita, trame: Genoveva fa uno scacco matto a Marcos!

Tutto questo a quali risvolti porterà? A mettere ulteriore benzina sul fuoco penserà Genoveva. Grazie all’investigatore privato Cuevas, la dark lady entrerà in possesso del fascicolo di tutte le azioni criminali compiute da Marcos in Messico e, utilizzando l’arma del ricatto, lo obbligherà a cederle il 15% delle azioni (sul suo 60%) della società che ha fondato con Salustiano Quesada.

Ovviamente, la Salmeron non perderà tempo e si alleerà con Aurelio, che avrà la delega del 40% delle quote del padre; dopo ciò – avendo la maggioranza – estrometterà Marcos da ogni decisione fondamentale sulla società, eleggendo tra l’altro lo stesso Aurelio come presidente. Un vero e proprio colpo gobbo che destabilizzerà il Bacigalupe e che inasprirà una controversa situazione… destinata a peggiorare!