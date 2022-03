Anticipazioni Una vita: occhio a Daniela, c’è una verità sorprendente!

Nelle recenti puntate italiane di Una Vita, i telespettatori hanno fatto la conoscenza della giovane cameriera italiana Daniela Stabile (Carla Campra). La donna è stata infatti assunta da Sabina (Ana Goya) nei giorni precedenti alla riapertura del Nuovo Secolo XX e ha stretto fin dal primo minuto una sorta di legame di amicizia con Miguel (Pablo Carro), fresco di rottura con Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Leggi anche: Palinsesti Canale 5: Beautiful e Una vita, il sabato la programmazione cambierà. Ecco da quando

Tuttavia, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela iberica bisognerà fare particolare attenzione alla ragazza, dato che emergerà un suo vecchio legame con l’ex commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago)…

Una Vita, news: Mendez viene assunto da Marcos

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) deciderà di ricorrere alle investigazioni private di Mendez nel momento in cui, tramite il referto dell’autopsia, scoprirà che la moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) è stata avvelenata e, dunque, non è morta per via di un improvviso attacco di cuore.

Da un lato Marcos verrà indirizzato dalla domestica e amante Soledad Lopez (Silvia Marty) a pensare che la responsabile di tutto quanto sia Natalia Quesada (Astrid Janer), magari per ordine del fratello Aurelio (Carlos de Austria); dall’altro Mendez comincerà a farsi vedere più del solito ad Acacias e, durante un incontro con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), resterà turbato quando si ritroverà di fronte Daniela, dando all’avvocato l’impressione di conoscerla già.

Una Vita, spoiler: Daniela è una poliziotta sotto copertura?

Eh sì: in quei precisi istanti, Mendez negherà a Felipe di avere già incontrato in precedenza Daniela, ma poi avrà modo di restare a parlare da solo con quest’ultima, che gli chiederà di non impicciarsi dei suoi affari.

Come se non bastasse, l’ex commissario intercetterà una conversazione telefonica tra la donna e un misterioso uomo di nome Roger (Francesco Bomenuto) e le chiederà se si stia ingraziando gli Olmedo proprio per raggiungere degli scopi ben precisi.

A quel punto, la Stabile si lascerà sfuggire che sta prendendo parte ad una missione di cui non può fare menzione con nessuno. Tali parole faranno capire a Mendez che Daniela sta semplicemente lavorando come spia! Ciò lascerà dunque presupporre che l’affabile cameriera sia, in realtà, una poliziotta sotto copertura. Ma starà indagando sugli Olmedo e i loro furti precedenti oppure ci sarà sotto dell’altro?

Una Vita, trame: Sabina gelosa del rapporto tra Roberto e Daniela

Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che Daniela rischierà di non godere più dell’appoggio incondizionato di Sabina, che ha appunto deciso di assumerla nella speranza che il nipote Miguel si potesse concentrare su di lei e dimenticare per sempre Anabel. Una volta che conoscerà Roberto (Miguel Larranaga), che al momento della sua assunzione si trovava lontano da Acacias, Daniela stabilirà infatti una certa affinità con l’uomo, tant’è che Sabina arriverà addirittura a pensare che la dipendente stia cercando di sedurre il marito.

Ovviamente, l’intento reale di Daniela sarà quello di ingraziarsi Roberto per spingerlo a fidarsi di lei e, probabilmente, a parlare troppo, ma questo Sabina non potrà minimamente immaginarlo. La Stabile dovrà quindi impegnarsi per far sì che la sua “copertura” non precipiti e si accorderà con Miguel per organizzare una cena romantica destinata ai suoi nonni. Il piano funzionerà?