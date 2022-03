Anticipazioni Una vita: occhio alle indagini di MENDEZ…

Indagine ad alto rischio per il detective privato Mendez (David Garcia Intriago) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Mentre cercherà di scoprire l’assassino di Felicia Pasamar (Susana Soleto), proprio come Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) gli avrà ordinato di fare, l’uomo verrà infatti aggredito da alcuni brutti ceffi. Scopriamo quindi come evolverà questa storyline…

Una Vita, news: Natalia ha ucciso Felicia?

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà nell’istante in cui Mendez si recherà nella farmacia in cui è stato preparato il composto con cui Felicia è stata pian piano avvelenata fino ad arrivare alla morte. In base alla testimonianza di un farmacista, l’investigatore avrà dunque modo di confermare i sospetti nei riguardi di Natalia Quesada (Astrid Janer), più volte identificata dal Bacigalupe Senior come possibile mandante del crimine.

Tuttavia, col trascorrere degli eventi, anche per via del rapporto che l’amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) instaurerà con lei, Mendez dubiterà dell’effettiva colpevolezza di Natalia, tant’è che vorrà cercare ad ogni costo altre ipotesi e avrà come il sentore che il garzone della farmacia sia stato corrotto con del denaro per testimoniare il falso e far ricadere la colpa proprio sulla Quesada…

Una Vita, trame: chi ha davvero ammazzato Felicia?

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Anche se si scontrerà a più riprese con Marcos, certo che Natalia abbia ammazzato Felicia per aumentare l’inimicizia che Aurelio (Carlos de Austria) e Salustiano Quesada hanno avviato con lui da tantissimi anni, Mendez valuterà altre eventuali piste e, ad un certo punto, otterrà una sorta di confessione dal ragazzo, il quale si dirà disposto a dirgli la verità soltanto se potrà avere in cambio dei soldi.

Nel bel mezzo dell’incontro, avverrà però un vero e proprio imprevisto che lascerà i telespettatori col fiato sospeso ancora per un po’. Possiamo infatti segnalarvi che non verrà mostrato il dialogo tra Mendez e il giovane testimone, ma ciò farà da apripista ad un altro vero e proprio mistero…

Una Vita, spoiler: Mendez viene aggredito!

Eh sì: in seguito alla confessione, due malintenzionati si avvicineranno a Mendez e, dopo avergli coperto la testa con una busta, cominceranno a picchiarlo con un bastone finché non gli faranno perdere i sensi. Questo non darà modo all’uomo di riconoscere i suoi aggressori, anche se qualcuno si metterà subito in moto per ritrovarlo.

Vi anticipiamo che, dopo essere stato picchiato dai malviventi, Mendez non potrà raggiungere Felipe a cena al ristorante Nuovo Secolo XX. Stranito dal suo insolito ritardo, l’Alvarez Hermoso lancerà dunque l’allarme e si avvieranno immediatamente le sue ricerche. Ma Mendez si sarà salvato o per lui sarà troppo tardi?