Trame Una vita: anticipazioni su Natalia Quesada

Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita faranno la conoscenza di Pierre Carron (Raphael Desprez), un diplomatico francese che avrà parecchio a che fare con Natalia Quesada (Astrid Janer). Il suo ingresso non mancherà infatti di creare diversi momenti di tensione nelle vicende ambientate a calle Acacias…

Una Vita, news: Aurelio incarica Natalia di avvicinarsi a Pierre Carron

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto si verificherà nel momento in cui, pur di continuare a tessere i suoi loschi affari in comune con l’amante segreta Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ordinerà a più riprese a Natalia di avvicinarsi a Pierre Carron.

Dopo una prima notte di “passione”, che non le piacerà affatto, la Quesada cercherà inutilmente di tirarsi indietro, specificando a Genoveva che fa fatica a districarsi tra Pierre e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che la dark lady le avrà chiesto espressamente di sedurre. Ma Aurelio continuerà a persistere con la sua idea e, in questa delicatissima atmosfera, l’imprevisto non tarderà ad arrivare: stavolta, a metterci lo zampino sarà Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Una Vita, spoiler: Marcos invita Pierre a ricattare Natalia

Eh sì: pienamente convinto del fatto che sia stata proprio la ragazza ad uccidere la moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto), Marcos si metterà infatti in contatto con Pierre Carron e, corrompendolo con del denaro, gli chiederà di fare il possibile per mettere in difficoltà Natalia e, se possibile, allontanarla il più possibile da Acacias. Il Bacigalupe porterà avanti tale piano quando non riuscirà a far uccidere Natalia da un uomo che avrà ingaggiato.

A quel punto, Carron si presenterà in casa Quesada e accuserà la giovane di aver riportato una notizia (appositamente falsa per capire se poteva fidarsi di lei) ad un diplomatico della Germania, Paese in conflitto con la Francia all’epoca della prima guerra mondiale.

I toni di Pierre si faranno dunque sempre più minacciosi e pretenderà che Natalia diventi una “spia” in favore dei francesi; in caso contrario, la denuncerà e la farà processare da un tribunale di guerra, ovviamente in Francia.

Neanche a dirlo, tali parole spaventeranno la Quesada, che si piegherà al ricatto del Carron, salvo poi chiedere aiuto a Genoveva e Aurelio per uscire dall’impasse.

Una Vita, trame: Genoveva sospetta del coinvolgimento di Marcos…

Una volta ascoltata la versione dei fatti, la Salmeron inviterà Aurelio a mantenere la calma e a non affrontare di petto la situazione perché temerà che dietro le minacce di Pierre ci sia Marcos, il quale a suo dire ha scagliato il diplomatico contro la sorella per punirli per averlo estromesso dal ruolo di presidente della società formata con Salustiano Quesada.

Analizzato bene quello che starà succedendo, Genoveva farà dunque sapere che a suo dire Natalia deve sparire per un certo periodo, al fine di scongiurare le minacce di Carron. E, spiazzandolo, la Salmeron dirà al suo amante che è necessario inscenare il sequestro della fanciulla! Aurelio ascolterà lo “strano consiglio” della cattivona oppure lo rifiuterà?