Anticipazioni Una vita: il misterioso passato di Soledad torna a galla?

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita si parlerà sempre più di un losco personaggio. Tra non troppo tempo, si inizieranno infatti a creare i presupposti per l’ingresso della telenovela del “losco” Fausto Salazar (Aitor Campo), un uomo che avrà parecchio a che fare con Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). Scopriamo insieme per quale ragione…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 5 e 7 marzo: Anabel sorprende insieme Marcos e Soledad

Una Vita, news: Soledad tra Marcos e Anabel

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Soledad continuerà ad avere in gran segreto dei rapporti intimi con Marcos. Tuttavia, l’inserviente si accorderà anche con Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e farà sì che la giovane Anabel (Olga Haenke) possa riavvicinarsi a lui. Tutte mosse strane che sembreranno raggiungere un punto di non ritorno quando il fratello di Natalia (Astrid Janer) vorrà darle dei soldi per i suoi servizi, che però lei rifiuterà categoricamente poiché asserirà di essersi innamorata davvero del Bacigalupe Senior e che, proprio per questo, non vuole più fare nulla per andargli contro.

In questa atmosfera, decisamente intricata, si inserirà Fausto Salazar, che farà recapitare alla donna diversi “doni” inequivocabili…

Una Vita, spoiler: Soledad minacciata da Fausto Salazar?

In una prima occasione, possiamo infatti anticiparvi che l’uomo farà arrivare a Soledad un pacco che conterrà una bandiera col simbolo degli anarchici. Come se non bastasse, qualche giorno dopo, la Lopez riceverà con evidente preoccupazione una lettera del conoscente, che la minaccerà per aver fatto perdere le sue tracce senza dare una minima spiegazione.

Soledad comincerà quindi ad essere abbastanza agitata anche perché, pur di arginare i sospetti che si stavano creando attorno alla sua persona, avrà fatto credere a Fabiana (Inma Perez Quiros), Casilda (Marita Zafra), Alodia (Abril Montilla) e ad altre domestiche di stare soffrendo poiché si è innamorata di un ricco signore che la sta solo usando senza darle nessuna “assicurazione” in cambio. Ovviamente, la Lopez si guarderà bene dal dire alle colleghe che quell’uomo è proprio Marcos…

Una Vita, trame: Soledad confessa ad Anabel di amare Marcos

Comunque sia, Soledad potrà contare sulla vicinanza di Anabel che, dopo averla beccata in flagrante, le confesserà di essere al corrente della relazione “proibita” che ha cominciato con il padre. Le due donne si avvicineranno dunque ulteriormente tra di loro, anche se la Bacigalupe ovviamente non sospetterà nulla dello strano legame tra la sua “sottoposta” e l’anarchico Fausto Salazar.

Partendo da questi presupposti, la faccenda si farà quindi sempre più seria, tant’è che anche Aurelio si insospettirà e vorrà vederci più chiaro sul passato di Soledad, di cui nessuno apparentemente sarà a conoscenza. E le scoperte, man mano che verranno alla luce, si faranno maggiormente pericolose e, soprattutto, “esplosive”…