Uomini e donne, anticipazioni trono over: news su Gemma Galgani e Franco Fioravanti

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a centro studio a un nuovo capitolo della storia tra Gemma Galgani e Franco Fioravanti, i quali nelle ultime settimane hanno intrecciato a sorpresa una proficua conoscenza.

Tra i due infatti, dopo il bacio delle scorse registrazioni, le cose continuano ad andare per il verso giusto, benché gli opinionisti (in particolare Tina Cipollari) credono poco nella coppia, alla quale hanno pronosticato un celere naufragio. Sarà così? Nel frattempo, a naufragare è stato invece il rapporto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che hanno deciso di mettere un punto definitivo sulla loro frequentazione dopo quasi un mese di tira e molla.

Trono classico Uomini e donne: il punto sui troni di Matteo e Luca

Riguardo al trono classico, le prossime puntate saranno decisive per il futuro del percorso di Matteo Ranieri e Luca Salatino. Entrambi i tronisti sono alle prese con le battute finali della loro avventura nel programma, dove sono arrivati a inizio anno con l’obiettivo dichiarato di trovare la donna della loro vita.

L’intento ora dovrà essere portato a termine ma intanto il Salatino è ancora indeciso tra Soraya Ceruti e Lilly Pugliese, mentre Matteo dovrà scegliere tra Federica Aversano (per la quale ha sempre manifestato una certa preferenza) e la new entry Valeria Cardone, che nelle ultime puntate ha recuperato parecchio terreno sulla rivale. Come finirà?