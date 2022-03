Anticipazioni Uomini e donne, trono over: news su Ida Platano

Stando alle anticipazioni che circolano ultimamente, nelle prossime puntate di Uomini e Donne comincerà per Ida Platano un nuovo capitolo della sua avventura nel dating show di Canale 5. La dama bresciana infatti, dopo la rottura con Alessandro Vicinanza, apparirà decisa a voltare subito pagina cominciando una proficua conoscenza con un nuovo cavaliere del parterre maschile.

Con quest’uomo “misterioso” la Platano sembrerà molto più rilassata e felice, dimostrando di aver già dimenticato la delusione patita con Alessandro. E pare proprio che quest’ultimo sarà nuovamente protagonista di un acceso battibecco con il rivale Armando Incarnato, da sempre in rotta con il corteggiatore salernitano.

Uomini e donne, trono classico: Veronica ha molti corteggiatori (e due sono già usciti in esterna con lei)

Riguardo al trono classico, invece, ampio spazio sarà dedicato alla nuova tronista Veronica Rimondi, che nelle ultime puntate del programma ha fatto il suo debutto nel salotto più famoso della televisione italiana. Per la ragazza sono scesi molti corteggiatori, pronti a tutto pur di fare breccia nel cuore della tronista ferrarese.

Attualmente sono però due i fortunati che hanno avuto la possibilità di trascorrere un’esterna con la donna: si tratta di Federico e di un altro collega di parterre, con i quali lei ha passato dei momenti piacevoli di conoscenza. Non si tratterà però delle uniche esterne della Rimondi, la quale ha già annunciato di aver intenzione di far scendere nuovi pretendenti per farsi un’idea più chiara dei suoi corteggiatori.