Anticipazioni Uomini e donne su Matteo Ranieri e Federica Aversano

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne andrà in onda l’attesissimo ritorno in studio di Federica Aversano, la bella corteggiatrice di Matteo Ranieri che nei giorni scorsi aveva lasciato lo studio in polemica con gli atteggiamenti del tronista ligure.

La donna infatti, ormai visibilmente innamorata del Ranieri, non aveva apprezzato alcuni modi di fare tenuti in esterna dall’uomo, il quale dal canto suo ha sempre sostenuto di essersi comportato in maniera uguale con tutte le sue pretendenti: un’affermazione che, secondo Federica, si scontrava con la realtà dei fatti, che ha visto un Matteo sempre più vicino a Valeria (da poco arrivata nel salotto di Maria De Filippi).

Uomini e donne, spoiler trono over: instabilità tra Ida e Alessandro

Attenzione dunque agli sviluppi del tutto inaspettati che nelle prossime settimane prenderà questa vicenda, che potrebbe riservare sorprese al pubblico (che da gennaio ormai segue con interesse le dinamiche del trono di Matteo).

Riguardo al trono over, invece, occhio alla coppia composta da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i quali, impegnati in una conoscenza in esclusiva da un paio di settimane, alternano momenti di dolcezza ad altri in cui non mancano di lanciarsi accuse e parole al vetriolo. Proprio questa instabilità emotiva rischierà di mettere una croce sulla loro relazione, che col passare del giorno apparirà sempre più precaria e a un punto morto…