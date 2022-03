Anticipazioni Uomini e donne, trono over: news su Pinuccia e Mauro

Un momento piuttosto spiazzante è all’orizzonte nelle future puntate di Uomini e Donne che riguardano il trono over: pare proprio che la dama Pinuccia sia intenzionata a proporre al cavaliere Mauro di abbandonare insieme il programma!

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Matteo rivede Federica

Sarà una proposta inaspettata quanto clamorosa, che meraviglierà non poco gli opinionisti e soprattutto l’interessato: Mauro, infatti, si vedrà costretto a rispedire senza mezzi termini la proposta al mittente. Niente paura però per la vispa Pinuccia, che per consolarsi avrà l’opportunità di ballare insieme al ballerino professionista Umberto, proveniente direttamente da Amici.

Uomini e donne over, spoiler: news su Armando Incarnato

Attenzione particolare sarà riservata anche ad altri componenti del trono over, con Armando Incarnato che negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé a causa dei suoi ormai celebri battibecchi al vetriolo con Gianni Sperti e Alessandro Vicinanza.

Per Armando, nello specifico, giungerà a breve l’occasione di ritornare a centro studio, visto che sarà chiamato ad aggiornare il pubblico e gli opinionisti riguardo alla sua conoscenza con Anita e Alessandra. L’uomo non sembrerà preso da nessuna delle due, in primis da Alessandra, che si scoprirà in seguito essere stata sovente in compagnia di Diego Tavani. Come andrà a finire?