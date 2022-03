Verissimo, anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 marzo 2022

Verissimo 19 e 20 marzo: le interviste di Silvia Toffanin in questo fine settimana

Sta per aprirsi un nuovo weekend con Verissimo, il settimanale di interviste condotto da Silvia Toffanin. Come sappiamo, il programma ancora per qualche settimana continuerà ad andare in onda sia al sabato che alla domenica, poi presumibilmente proseguirà solo al sabato.

Vediamo dunque quali saranno gli ospiti di questo fine settimana, stando alle informazioni diffuse da Mediaset.

Verissimo: gli ospiti di sabato e domenica

Sabato, a Verissimo Mirko e Valerio, i giovanissimi violinisti fenomeno, che con la loro musica hanno conquistato perfino i Coldplay, Anna Tatangelo su Canale 5 con la seconda edizione di “Scene da un matrimonio” e direttamente da “Amici” Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, una coppia molto innamorata che sta per avere il suo primo bebè. Inoltre, dal “Grande Fratello Vip” Barù, che ha occupato il terzo gradino del podio, la simpatia di Giucas Casella e Lulù Selassiè e il suo Manuel Bortuzzo.

Domenica a Verissimo Silvia Toffanin intervista Ilary Blasi, dal 21 marzo alla guida de “L’Isola dei Famosi”. E poi, ampio spazio ai protagonisti di questa edizione da record di “Grande Fratello Vip”, a partire dalle emozioni vissute dalla vincitrice Jessica Selassiè in compagnia delle sorelle Lulù e Clarissa, fino ad arrivare al secondo classificato Davide Silvestri. Inoltre, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e quella tormentata e discussa tra Delia Duran e Alex Belli.