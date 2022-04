Beautiful, anticipazioni 23 aprile: Finn ha una domanda per Steffy

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 23 aprile 2022

Date le sue teorie su come il bambino di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) la avvicinerà a Liam (Scott Clifton) rendendo Hope (Annika Noelle) libera per Thomas (Matthew Atkinson), Ridge (Thorsten Kaye) avvisa Vinny (Joe LoCicero) di non mettere strane idee in testa al figlio, che ha fatto una lunga strada per essere la persona matura che è oggi. Lo stilista, allo stesso modo, invita Thomas a stare alla larga dall’amico.

Finn (Tanner Novlan) ha una domanda per Steffy: in parte spera che il nuovo bambino possa riunirla con Liam? Hope si mostra molto interessata alla risposta della sorellastra al quesito.

Steffy giura di amare e volere solo Finn: per Hope sarà sufficiente per una distensione degli animi?

Finn affronta poi Liam, accusandolo di nuovo di voler tenere legate a se stesso sia Hope che Steffy, per soddisfare la sua fame di devozione da parte di entrambe.