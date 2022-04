Trame americane Beautiful: ecco chi torna

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, a rimettere piede sulla scena sarà Li Finnegan. La madre di Finn è un personaggio ancora inedito in Italia, ma nelle puntate d’oltreoceano manca ormai da qualche mese. Avevamo lasciato la dottoressa, interpreta da Naomi Matsuda, alle prese con una grave crisi matrimoniale, dopo aver scoperto che il marito Jack Finnegan la tradì anni fa con una certa infermiera che, all’epoca, lavorava nello stesso ospedale di Li: Sheila Carter!

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 5 aprile: il test di paternità di Steffy agita Liam e Hope!

L’evento non è stato mai chiaramente inserito nella cronologia dell’ex moglie di Eric, forse proprio per la difficoltà di orientarsi tra i vari capitoli del suo passato, tra Beautiful e Febbre D’Amore. Dalla tresca nacque un bambino, Finn, che Sheila si fece convincere a dare in adozione a Jack e ad un’ignara Li, quest’ultima inconsapevole che stava adottando il frutto della relazione clandestina del marito.

Beautiful, spoiler USA: torna LI FINNEGAN

Li, quando ha scoperto la menzogna, l’ha vissuta come un vero colpo basso da parte del consorte. I due negli ultimi mesi avrebbero provato a ricucire: ci saranno riusciti?

Quello che sappiamo è che Li avrà finalmente l’occasione di trovarsi faccia a faccia con Sheila, dato che le due si erano solo brevemente incrociate, mai da sole e ben prima che la signora Finnegan scoprisse l’intera verità dietro la nascita del bambino che è diventato suo figlio. Li non intenderà cedere questo ruolo a Sheila, anzi continuerà a ritenerla pericolosa e una seria minaccia per Finn e il piccolo Hayes. Ovviamente, Sheila non prenderà affatto bene quella che riterrà una intromissione nel suo tentativo di far parte della vita di figlio e nipote…