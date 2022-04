Trame Beautiful: anticipazioni americane su Bridget Forrester (Ashley Jones)

A sorpresa, nelle puntate americane di Beautiful, è apparsa sulla scena Bridget Forrester, sempre interpretata da Ashley Jones (come avviene dal 2004). L’ipotesi di un suo effettivo ritorno era nell’aria da quando l’attrice era apparsa nelle foto che la ritraevano nei festeggiamenti per il 35° anniversario della soap. La Jones, in realtà, è da sempre molto legata allo show e spesso ha partecipato ad occasioni del genere, senza essere necessariamente coinvolta nelle riprese.

La figlia di Eric e Brooke è stata protagonista di una breve telefonata con la madre, nella quale ha spiegato di essere di nuovo a Los Angeles: è impegnata in un progetto all’ospedale universitario, quello solitamente frequentato dai personaggi della soap opera e dove, per esempio, lavora anche John Finnegan. Ancora non è chiaro se il tutto si fermerà a questa piccola partecipazione guest o se ci sarà dell’altro, ma il fatto che la donna si trovi in città lascia supporre che possa essere direttamente coinvolta nei prossimi accadimenti: magari proprio nel colpo di scena che, da un paio di mesi, è stato anticipato come “qualcosa che cambierà Beautiful”?

Anticipazioni americane Beautiful: Bridget, di nuovo “meteora” o torna per restare?

Con lo scontro aperto tra Steffy Forrester Finnegan e Sheila Carter, si suppone che qualcuno finirà per farsi molto male: Bridget sarà direttamente coinvolta nella tragedia?

Per la Jones è l’ultimo (in ordine di tempo) di tanti piccoli ritorni avvenuti durante l’ultima decade, da quando cioè il suo personaggio non è più protagonista stabile di Beautiful. Quasi sempre, tuttavia, si è trattato di brevissime partecipazioni, sinceramente ininfluenti per il racconto, dove la giovane donna si è sempre limitata a poche battute di rito.

Stavolta sarà diverso? E, dopo anni, Bridget incrocerà la sua strada con quella dell’ex marito Deacon Sharpe, attualmente più innamorato che mai di mamma Brooke?