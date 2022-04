Anticipazioni puntata Brave and beautiful di lunedì 11 aprile 2022

Riza giunge a casa di Cesur e si propone di lavorare nella tenuta in cambio di ospitalità. I due però vengono interrotti dall’arrivo di Suhan, arrabbiata perché Cesur non è mai arrivato all’udienza per il divorzio.

Anche Tahsin va a casa di Cesur e, minacciandolo, gli ordina di divorziare da Suhan.

Riza ha un litigio con Cesur (che lo ha sorpreso nel suo studio) e di conseguenza preferisce lasciare la tenuta, ma, mentre sta per andar via, si accorge di un cecchino fra gli alberi e si getta su Cesur per evitare che venga colpito.