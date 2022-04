Anticipazioni puntata Brave and beautiful di giovedì 21 aprile 2022

Suhan riceve la lettera d’addio di Korhan e, comprendendo che non c’è tempo da perdere, si precipita con Cesur alla casa di Nicantaci.

Cesur e Suhan giungono giusto in tempo per portare Korhan in ospedale e salvarlo.

Quando si riprende, Korhan dice che non vuole più tornare alla casa di suo padre.