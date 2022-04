Anticipazioni puntata Brave and beautiful di venerdì 29 aprile 2022

Cahide si sta occupando del piccolo Zafer, ma non riesce a farlo calmare per via del nervosismo che gli trasmette.

Suhan intende convincere il padre a riunire Zafer alla madre naturale.

Tahsin, a sorpresa, prende la decisione di non restituire Zafer a Hulya ma di far vivere quest’ultima alla tenuta, in modo che possa prendersi cura lei di suo figlio.