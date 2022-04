Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CAHIDE

Tante novità in arrivo nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, che andranno in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 6 aprile 2022. In particolare, bisognerà fare attenzione alle mosse della dark lady Cahide (Sezin Akbaşoğulları) non appena la perfida Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) farà a Korhan Korludağ (Erkan Avcı) una confessione shock: proprio Cahide ha inscenato una finta gravidanza prima che restasse davvero incinta. Una svolta nella storyline che porterà ad alcuni imprevedibili eventi…

Brave and Beautiful, news: Cahide e Hülya ai ferri corti

Tutto partirà quando Cahide comunicherà a Hülya di essere anche lei in attesa di un bambino, motivo per il quale non potrà occuparsi di Muzaffer, il figlio che la donna ha tenuto in grembo per nove mesi (se ricordate, Hülya era convinta che, alla nascita del bimbo, sarebbe stata la Korludağ ad occuparsene dandogli tutte quelle necessità a cui lei non poteva provvedere).

Furiosa per il voltafaccia di Cahide, Hülya non esiterà quindi a vendicarsi della sua ormai ex complice e consegnerà a Korhan alcuni nastri dai quali sarà chiaro che, per diversi mesi, la moglie ha finto di aspettare un figlio da lui. Ovviamente, l’uomo andrà su tutte le furie e non vorrà affatto saperne di perdonare Cahide, tant’è che in un eccesso di ira arriverà addirittura a pensare che il pargolo che stavolta la donna aspetta davvero possa essere di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak).

Brave and Beautiful, trame: Cahide scopre che Turan sta per uscire di prigione

Korhan alla fine cercherà per se stesso una nuova sistemazione, poiché il padre Tahsin (Tamer Levent) lo rimprovererà per come si sarà fatto prendere in giro dalla consorte. Intanto Hülya abbandonerà il piccolo Muzaffer a villa Korludağ e farà sì che Cahide, per poter stare nella villa del suocero, accetti di prendersi cura di lui come se fosse la sua balia. Col trascorrere delle giornate, la “cattivona” non sarà però assolutamente in grado di prendersi cura delle esigenze del neonato, cosa che spingerà Tahsin ad offrire alla Yıldırım di stare nella sua tenuta.

Grazie a questa convivenza forzata, Cahide avrà quindi modo di scoprire che Turan Fişekçi (Serhat Parıl), il padre del bambino di Hülya, sta per uscire di prigione. Tale notizia la spaventerà a dismisura, dato che l’uomo – se rammentate – è finito in carcere per il tentato omicidio di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), in realtà abilmente orchestrato da lei, dalla Yıldırım e da Bülent. Cahide temerà dunque che il malvivente voglia vendicarsi di lei e penserà ad una soluzione estrema…

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide si fa ospitare da Korhan ma…

Eh sì: senza pensarci due volte, Cahide si presenterà nella nuova casa di Korhan e gli chiederà ospitalità, specificando che in fondo ha in grembo suo figlio e non può voltarle le spalle. Dopo aver opposto un po’ di resistenza, Korludağ darà dunque il suo consenso ma dirà alla moglie che deve anche lavargli e stirargli gli indumenti, oltre che cucinare quando lui ha voglia di mangiare.

Insomma, fin dai primi istanti, la convivenza si farà difficile, anche perché Korhan lascerà credere a Cahide di avere una nuova fiamma…