Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cahide e Korhan

Rapporti tesi tra Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e il marito Korhan Korludağ (Erkan Avcı) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Anche se verrà accolta nella nuova abitazione del consorte, la dark lady della telenovela temerà infatti che l’uomo la stia tradendo e, proprio per questo, si renderà protagonista di una vera e propria scenata di gelosia…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di mercoledì 27 aprile 2022

Brave and Beautiful, news: Cahide cade dalle scale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, tutto partirà nell’istante in cui Cahide cadrà dalle scale in seguito ad una discussione con Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Quest’ultima scoprirà, infatti, che la Korludağ si era accordata con l’ex fidanzato Turan Fişekçi (Serhat Parıl) per sottrargli il piccolo Muzzafer e così, quando la affronterà, si verificherà il pericoloso incidente.

Hülya si spaventerà per la caduta di Cahide e chiamerà i soccorsi, facendo così in modo che la donna non perda il bambino che aspetta; intanto Korhan si preoccuperà per le sorti del figlio che sta per nascere e, nonostante la separazione, accetterà di ospitare la moglie nella sua nuova casa.

Questo farà però nascere altri contrasti…

Brave and Beautiful, trame: Korhan non riesce a perdonare Cahide!

Eh sì: visto che avrà inscenato per mesi di essere rimasta incinta prima di esserlo per davvero, Cahide non riuscirà ad ottenere il perdono di Korhan, il quale peraltro le darà in più di una circostanza l’impressione di avere cominciato una relazione con un’altra donna.

Nella coppia non mancheranno dunque dei veri e propri momenti di tensione, visto che il Korludağ dirà in diverse occasioni a Cahide di non riuscire a guardarla negli occhi per tutte le volte in cui gli ha mentito facendogli credere che stava per diventare padre (mentre il figlio che voleva appioppargli come suo era quello di Hülya).

Il momento di massima tensione si raggiungerà però quando Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) organizzerà una festa per presentare ufficialmente la sua candidatura a sindaco…

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide fa una scenata di gelosia a Korhan

Anche se Korhan le avrà espressamente chiesto di non andarci per salvaguardare la sua salute e quella del bambino che ha in grembo, Cahide deciderà di presentarsi all’evento ed andrà letteralmente in escandescenze quando lo vedrà parlare in maniera cordiale con una collega, accusandolo di avere una relazione extraconiugale di fronte a tutti.

Insomma, Cahide farà di tutto per obbligare Korhan a fare pace con lei. Ma questa mossa sarà davvero la più efficace per ridare serenità al loro matrimonio oppure la donna andrà incontro ad un grosso buco nell’acqua?