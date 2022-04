Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cahide e Hülya

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, il legame tra le perfide “alleate” Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) si sgretolerà sempre di più e tra le due donne nascerà una vera e propria guerra. La situazione si farà dunque esplosiva e genererà un momento di forte tensione, dunque scopriamo insieme cosa succederà…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: SÜHAN si introduce in camera di RIZA e…

Brave and Beautiful, news: Cahide e Hülya costrette a convivere!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Hülya farà sapere a Korhan Korludağ (Erkan Avcı) che Cahide, prima di restare realmente incinta, ha inscenato una gravidanza, promettendole che si sarebbe presa cura del figlio che aveva in grembo lei (spacciandolo per suo). Da un lato Korhan lascerà immediatamente la moglie e, dato che verrà umiliato dal padre Tahsin (Tamer Levent), si troverà una nuova sistemazione; dall’altro Hülya abbandonerà a villa Korludağ Muzzafer, il figlio appena nato, ma in seguito, grazie ad una serie di sotterfugi, riuscirà a farsi ospitare nella stessa da Tahsin.

A quel punto, Cahide si troverà costretta a convivere sotto lo stesso tetto della sua nuova “nemica”; ciò avverrà perché la donna non riuscirà a prendersi cura a dovere di Muzzafer, come le avrà chiesto di fare il suocero per restare nella tenuta, e Hülya dovrà necessariamente fare da madre al piccolino. Le maggiori tensioni si verificheranno però nel momento in cui verrà scarcerato Turan Fişekçi (Serhat Parıl), il padre del neonato…

Brave and Beautiful, trame: Cahide si allea con Turan ma…

Eh sì: per evitare rappresaglie da parte dell’uomo, che vorrà certamente vendicarsi per essere stato incastrato per il tentato omicidio di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), Cahide svelerà a Turan che il figlio di Hülya è suo e non di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), come gli era stato fatto credere mesi prima, e gli offrirà il suo aiuto per rapirlo quella sera stessa. L’ex detenuto accetterà tale patto, ma non potrà andare fino in fondo perché, pochi istanti prima di introdursi in casa Korludağ, la polizia farà irruzione proprio lì per comunicare agli abitanti che Salih Turhan (Okday Korunan) è stato assassinato.

A quel punto, data la morte di Salih (che lui stesso avrà causato), Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) avrà bisogno di un nuovo esecutore per i suoi crimini ed ingaggerà proprio Turan, il quale di conseguenza non potrà più prendersi carico di Muzzafer, contrariamente a quello che aveva promesso a Cahide.

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya fa cadere Cahide dalle scale!

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Vi possiamo anticipare che Hülya finirà per ascoltare una conversazione telefonica tra Cahide e Turan, dalla quale capirà che i due si sono accordati per portarle via Muzzafer. La Yıldırım non esiterà dunque ad affrontare la rivale e, nel bel mezzo di un acceso scontro, senza volerlo la farà cadere dalle scale!

Comunque sia, la donna chiamerà immediatamente i soccorsi e, fortunatamente, Cahide non perderà il bambino che aspetta, anche se verrà ricoverata cautelativamente in ospedale. Il rischio corso dalla donna farà però preoccupare Korhan, che si precipiterà immediatamente dalla moglie, dandole prova del fatto che non ha mai smesso di amarla…