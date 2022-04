Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CESUR

L’omicidio di Salih Turhan (Okday Korunan) sarà una vera e propria gatta da pelare per Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Nel momento in cui diventerà l’unico sospettato del crimine, per via di un abile piano orchestrato dallo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), il protagonista della telenovela turca riuscirà infatti ad evadere dal carcere e si metterà ad investigare per capire chi abbia davvero ucciso l’uomo…

Brave and Beautiful, news: ecco chi ha davvero ucciso Riza

Già sapete che l’assassino sarà il perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Quest’ultimo se la prenderà infatti con il fidato scagnozzo appena Riza gli invierà un filmato nel quale gli dimostrerà che era suo complice nell’omicidio di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur. Nel bel mezzo di un acceso scontro, Tahsin finirà dunque per sparare a Salih mentre tenterà di disarmarlo. Ciò consentirà a Riza, che avrà filmato tutta la scena, di ricattarlo affinché faccia esattamente ciò che lui vuole.

Nel bel mezzo di questa intricata vicenda, inizierà a muoversi anche Cesur, che scoprirà insieme all’ex moglie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) che è stato Salih a procurarsi il materiale per costruire la gabbia, azionata grazie ad un comando di distanza, da cui è caduta la madre perdendo la vita. Tuttavia, Riza riuscirà ad agire prima di Alemdaroğlu e gli tenderà una vera e propria trappola…

Brave and Beautiful, trame: Cesur arrestato per l’omicidio di Salih

Eh sì: utilizzando il telefono cellulare di Salih, Riza darà appuntamento a Cesur nel luogo dove, tanti anni prima, è stato assassinato il padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar). Approfittando dell’allontanamento di Alemdaroğlu dal suo fuoristrada, il folle Riza nasconderà dunque il corpo di Salih nel bagagliaio dello stesso.

Il procuratore Serhat (Serdar Özer) si troverà dunque costretto a procedere con l’arresto cautelativo di Cesur, appena ritroverà il cadavere di Salih, anche perché nel frattempo avrà anche lui trovato delle prove in grado di inchiodarlo lo scagnozzo di Tahsin per la triste fine di Fügen.

Tale circostanza renderà Cesur il principale sospettato, visto che aveva un movente per far fuori Salih. Tuttavia, lo stesso Cesur continuerà a dichiararsi innocente ed estraneo all’assassinio appena compiuto e ricorrerà ad una soluzione estrema per dimostrare la sua innocenza…

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur diventa un ricercato!

Nel bel mezzo di un interrogatorio, Cesur farà sapere a Serhat – ovviamente mentendo – di essere in grado di condurlo nel luogo in cui è stato ucciso Cesur. Appena arriverà in una boscaglia isolata, Alemdaroğlu riuscirà a sottrarre la pistola al procuratore e lo obbligherà a far abbassare le armi anche agli altri poliziotti insieme a lui.

Cesur potrà quindi darsela a gambe e contare sull’aiuto del fidato Rıfat İlbey (Müfit Kayacan) per cercare il vero killer di Salih. Sarà dunque allora che Serhat penserà di ricorrere all’aiuto di Sühan per scovare dove si stia nascondendo l’uomo.

Ma lei, nonostante la fine burrascosa del suo matrimonio, accetterà di tendere un tranello a chi, in fondo, ancora ama?