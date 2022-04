Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Salih Turhan

Una morte improvvisa genererà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Durante uno scontro con Tahsin Korludağ (Tamer Levent), Salih Turhan (Okday Korunan) perderà infatti la vita. Tale circostanza porterà lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) ad avviare un altro dei suoi folli piani…

Brave and Beautiful, news: Salih minacciato da Riza

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che questa storyline partirà nel momento in cui Riza verrà cacciato dalla tenuta di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). A quel punto, l’uomo avrà necessariamente bisogno di denaro per sostentarsi, tant’è che pretenderà che Salih lo rubi dalla cassaforte di Tahsin. Di primo acchito, lo scagnozzo rifiuterà di svolgere tale incarico, ma Riza per tutta risposta minaccerà di rivelare a tutti quanti che è stato lui a premere il pulsante della gabbia fissata in alto da cui è caduta Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur, finendo per perdere la vita.

Messo con le spalle al muro, Salih si preparerà quindi a compiere il furto, ma verrà colto in fragrante della figlia Şirin Turhan (Irmak Örnek), che lo inviterà con successo a non farsi più ricattare da Riza e ad affrontarlo. Tuttavia, tale decisione costerà cara al Turhan senior…

Brave and Beautiful, spoiler: la morte di Salih

Eh sì: appena si renderà conto di non poter più contare su di lui, Riza spedirà un disco a Tahsin contenente una registrazione della quale sarà chiaro che è stato Salih, suo complice, ad uccidere Fügen. Inviperito per essere stato tradito dopo tanti anni dal suo braccio destro, il Korludağ chiamerà immediatamente Salih e gli darà appuntamento nel bosco per chiarire una volta per tutte i loro contrasti.

Tra i due uomini si verrà dunque a creare una forte discussione, che degenererà quando Tahsin svelerà a Salih che intende accusarlo dell’omicidio della madre di Cesur (consegnando alla polizia il disco che ha ricevuto). Tuttavia, Salih non vorrà affatto saperne di essere arrestato e punterà una pistola contro Tahsin, che – dopo qualche istante – cercherà di difendersi dando il via ad una colluttazione. Dì lì a poco, partirà quindi un colpo e ad avere la peggio sarà proprio Salih, che esalerà in pochi secondi il suo ultimo respiro!

Brave and Beautiful, trame: Cesur scopre che Salih ha ucciso Fügen

Tutto questo a cosa porterà? Attenzione a Riza: subito dopo la morte di Salih, alla quale avrà assistito di nascosto, l’uomo deciderà di palesarsi a Tahsin e gli ribadirà che ha fatto uccidere Fügen nel tentativo di far ricadere la colpa su di lui, affinché Cesur lo eliminasse a sua volta per vendicarsi. Neanche a dirlo, il Korludağ si farà minaccioso con il suo nemico e, impugnando la pistola, minaccerà di sparargli; poi però cambierà idea appena Riza gli farà sapere di essere in possesso del video dell’assassinio di Salih, che verrà prontamente spedito alla polizia da un suo complice qualora dovesse succedergli qualcosa…

Tahsin dovrà così adeguarsi agli ordini di Riza per non finire in prigione, ciò mentre Cesur è destinato a scoprire che Salih è coinvolto nella triste fine della sua adorata mamma. E questo, come facilmente prevedibile, innescherà una serie di reazioni che approfondiremo nei nostri prossimi post…