Brave and beautiful, anticipazioni dal 18 al 22 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022

Riza ha architettato l’intero piano, compreso il suo ferimento durante la sparatoria, convincendo tutti di aver salvato la vita a Cesur. Nel tribunale civile di Istanbul si svolge l’udienza di divorzio tra Suhan e Cesur: Suhan non si aspettava che Cesur dicesse di volere anche lui il divorzio.

Tra Korhan e Bulent va di male in peggio: Korhan è ancora convinto che lui e Cahide abbiano avuto una relazione e non gli dà modo di spiegarsi. Tahsin fa licenziare metà del personale della fabbrica. Cesur parla con gli operai ancora in servizio e cerca di convincerli a fare qualcosa prima che Tahsin licenzi anche loro.

Spoiler Brave and beautiful: Korhan vuole farla finita ma…

Ahmet, il caporeparto, colpito dalle parole di Cesur, si fa avanti e gli comunica che farà il possibile per convincere i colleghi a scioperare. Tahsin scopre il piano di Ahmet e decide di fermarlo ricattando suo fratello, che si suicida. Riza convince Salih ad aiutarlo a fermare Tahsin una volta per tutte.

Suhan va dal medico per una visita di controllo e scopre di essere incinta. Cahide va da Korhan con i referti medici che confermano la sua gravidanza, ma Korhan non ne vuole più sapere di lei e la respinge. Infine, sopraffatto dagli inganni della moglie e dalle continue discussioni con il padre, decide di togliersi la vita.

Suhan riceve la lettera d’addio di Korhan e, insieme a Cesur, corre alla casa di Nicantaci. I due arrivano in tempo per portare Korhan in ospedale e salvarlo. Quando si riprende, Korhan dichiara di non voler più tornare alla casa di suo padre.

Cesur ospita Korhan a casa sua e gli fa mostra la videocamera che ha installato a Korludag per controllare le mosse di Tahsin. Suhan confessa a Sirin di aspettare un bambino.