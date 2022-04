Brave and beautiful, anticipazioni dal 2 al 6 maggio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022

Cesur sorprende Riza nel suo studio e, insospettitosi, escogita un piano, insieme a Rifat e a un ragazzo di nome Orhan, per mettere alla prova la sua lealtà. Tahsin comunica a Bulent di voler creare una nuova azienda e gli dice di volerlo come partner; in cambio dovrà spiare Cesur e Korhan per lui.

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di martedì 26 aprile 2022

Korhan cerca di convincere Suhan a non abortire, senza risultati; così decide di dire a Cesur di questa gravidanza, con la speranza che almeno lui riesca a fermare Suhan. Suhan non abortisce, ma fa credere a Cesur di averlo fatto perché vorrebbe crescere suo figlio lontana da lui.

Spoiler Brave and beautiful: Riza ricatta Salih

Cesur, che ha organizzato un piano elaborato insieme a Rifat e Orhan, riesce a smascherare Riza con la storia del ricatto. Ora ha capito che Riza farebbe di tutto per soldi. Il processo sul caso della morte di Fugen viene rinviato e Cesur ne è ovviamente dispiaciuto.

Riza ricatta Salih e lo costringe a rubare del denaro dalla cassaforte di Tahsin. Sirin lo scopre e chiede spiegazioni al padre: vuole sapere perché Riza lo tiene in pugno, ma le risposte di Salih sono evasive. Nel frattempo, Mihiriban decide di candidarsi come sindaco alle prossime elezioni per contrastare Tahsin. Suhan telefona ad Aynur, la figlia del guardiano notturno scomparso nel nulla.

Suhan chiede ad Aynur di andare a trovarla con la speranza che possa darle informazioni sul padre, la cui testimonianza è fondamentale nel processo sulla morte della madre di Cesur. Quest’ultimo, che ha origliato la telefonata, alla fine riesce a vincere le resistenze di Suhan che accetta di farlo partecipare all’incontro con la ragazza.