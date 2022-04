Brave and beautiful, anticipazioni dal 25 al 29 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 25 a venerdì 29 aprile 2022

Tahsin, ignaro di essere ripreso dalla telecamera che Cesur ha nascosto nel suo salotto, ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu per salvare Adalet dalla prigione. Cesur usa il video per ricattarlo e lo costringe a cedergli tutte le quote della società. Intanto Suhan decide di dire a Cesur di essere incinta, ma – quando viene a sapere quello che ha fatto a suo padre – ritiene che per loro non può esserci alcun futuro; poi, mentre lo affronta furibonda, ha un mancamento e viene portata in ospedale. Qui, Korhan apprende dal medico che la sorella è incinta e cerca di convincerla, senza successo, che Cesur ha il diritto di saperlo. Nel frattempo, Sirin si introduce nella stanza di Riza e trova la cartellina con le foto di Suhan. Poco dopo, Riza entra nella dependance e la vede nella sua camera. Hulya abbandona suo figlio nel giardino dei Korludag con un biglietto.

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di martedì 19 aprile 2022

Dopo essere stata sorpresa da Riza, Sirin scompare; mentre tutti sono in apprensione e la cercano, riappare con una ferita alla testa. Racconta di essere caduta nel bosco e che il dottore del paese l’ha soccorsa, ma Suhan e Cesur stentano a crederle.

Spoiler Brave and beautiful: Cahide porta a Korhan il test del DNA ma…

Tahsin decide di accogliere in casa il bambino di Hulya e informa Cahide che se vuole restare alla tenuta, dovrà occuparsi di lui. Cahide porta a Korhan il test del DNA che dimostra che il figlio che aspetta è suo. Nonostante questa prova, Korhan non le crede.

Salih fa promettere a Sirin di non dire niente di Riza e dell’incidente, perché questo potrebbe rovinargli la vita. Riza e Hulya si incontrano per caso in un bar e lei gli fa capire che non avrà mai una bella vita senza soldi. Korhan insiste sul fatto che Suhan debba dire a Cesur di aspettare un bambino e, dato che la sorella fa resistenza, decide di chiudere a chiave Suhan e Cesur nella sua stanza nella speranza che lei gli dica la verità; il suo piano non va però a buon fine.

Cahide è alle prese con il piccolo Zafer, ma non riesce a farlo calmare a causa del nervosismo che gli trasmette. Per questo motivo, Suhan decide di convincere il padre a riunire il bambino alla madre naturale, ma Tahsin, invece di restituire Zafer alla madre, decide di far vivere Hulya alla tenuta, in modo che possa occuparsi lei di suo figlio.